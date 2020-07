Dass Südeuropa geholfen werden soll, ist unstrittig. Jetzt geht es um die Details. "Die Kunst besteht darin, Brücken zu bauen", sagt Merkel. Deswegen ist Conte an diesem Montag bei ihr, sind sein portugiesischer und sein spanischer Kollege gleichzeitig in Den Haag, bevor der spanische Premier Pedro Sánchez am Dienstag wiederum Merkel besucht. Und so weiter. Dazwischen vermutlich unzählige Telefonate und Treffen, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommen soll.