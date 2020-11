Die Stimmung in Polen ist nicht nur wegen der Proteste um das Abtreibungsrecht angespannt. "Die Corona-Zahlen bleiben besorgniserregend hoch", berichtet unsere Korrespondentin Natalie Steger aus Warschau. Regelmäßig ist die Zahl der Neuinfizierten höher als in Deutschland, bei halb so vielen Einwohnern in Polen.