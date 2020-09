Die in der G7-Gruppe vereinten großen Industrieländer wollen am Montag einen Sondergipfel abhalten, um das Vorgehen in der Corona-Krise besser abzustimmen. Da die Beratungen werden per Videokonferenz abgehalten werden, kann auch Kanadas Regierungschef Justin Trudeau teilnehmen. Trudeau begab sich am Freitag in Quarantäne, weil seine Frau sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatte.