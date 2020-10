"Man hat den Eindruck, dass man nach dieser ersten Infektionswelle im Frühjahr, die ja in Frankreich mit sehr harten Maßnahmen einherging, verdrängt hat, dass das Virus noch da ist. Restaurants und Bars waren im Sommer voll, dicht an dicht die Tische, so wie man das aus Frankreich eben kennt, gerade in den Städten und an den Küsten.



Viele Franzosen haben wegen der Reisebeschränkungen im eigenen Land Urlaub gemacht. Die Bürgermeisterin von Marseille gestand neulich: "Vielleicht haben wir die ein oder andere Terrassenparty zu viel gefeiert."



Jetzt zielen die Maßnahmen darauf ab: Vor dem Virus schützen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Anders als in Deutschland, ist Urlaub machen ausdrücklich erlaubt. Hier beginnen nächste Woche die Herbstferien und ich sprach heute mit Gastgebern am Atlantik. Einfach um zu fragen, ob es ihnen recht sei, wenn wir aus Paris, also aus einer Gefahrenzone, anreisen. Sie sagten: "Ihr bringt vielleicht das Virus mit, aber wir brauchen auch euer Geld, also kommen Sie."



Anne Arend ist Korrespondentin im ZDF-Studio Paris

"Das Problem ist tatsächlich der Abstand"