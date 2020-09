Während es in den USA bisher rund 1.970 gemeldete Infektionen auf 100.000 Einwohner gibt, sind es in in Katar mit fast 4.000 Fällen pro 100.000 Einwohner mehr als doppelt so viele (wobei es sich um die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle und nicht um akute Fälle handelt). Auch in Brasilien, Peru, Kuwait oder Chile gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr festgestellte Infektionen.