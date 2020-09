Allein die per Whatsapp verbreitete Schreckensmeldung, im Landkreis Augsburg seien alle Krankenhäuser mit Patienten voll belegt, die am Coronavirus erkrankt seien, hat viele Menschen auf eine Webseite getrieben, auf der sie sich angeblich mit Atemmasken versorgen könnten, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.



Sicherheitsexperten wissen nicht genau, wie viele Website-Besucher ihre Bestellung von Atemmasken per Kreditkarte bezahlt haben. Sie gehen aber mehreren hundert Fällen aus. Zumindest das gezahlte Geld ist weg. Was mit den eingegebenen Kreditkarteninformationen in diesem Fall geschieht, wissen die Sicherheitsexperten noch nicht.