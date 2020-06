Donald Trump war am Dienstag in Arizona unterwegs - ausgerechnet. Fast 55.000 Corona-Fälle gibt es in dem Bundesstaat insgesamt, mehr als 1.350 Menschen sind bereits in Verbindung mit Covid19 gestorben. Und die Zahlen steigen rasant. Doch für den US-Präsidenten ist die Pandemie an diesem Tag nicht das Thema. Auf seinem Terminplan steht ein Besuch der Grenze zu Mexiko, später nimmt er an einem Event junger Anhänger teil. Maskenpflicht? Gibt's nicht.