Wenn die Infektionszahlen wieder stark stiegen, seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party in Innenräumen zu viele. Viele seien sorglos, weil sie auf die hohe Quote der Genesenen schauten. Dabei sage diese Zahl nichts über schwere Langzeitschäden: "Es gibt Schätzungen, dass der Anteil der an Covid-19 erkrankten Patienten mit Folgeschäden im oberen einstelligen Bereich liegt", sagte die Medizinerin.