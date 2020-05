Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ahnt, was kommen könnte. Denn all die Jahre vorher war es so: Die Regierung versucht per Gesetz, Dumpinglöhne und sklavenartige Arbeitsbedingungen in großen Schlachthöfen zu verhindern. Wenn das Gesetz verabschiedet ist, klingt vieles nicht mehr so hart – und die Missstände bleiben. Diesmal soll es anders werden. "Die Bundesregierung ist entschlossen, sich nicht von Lobbyinteressen leiten zu lassen", sagte Heil am Mittwoch. Von "Drohszenarien" lasse man sich nicht beeindrucken.