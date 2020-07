Harstick: Vermutlich ist es das nicht, aber das ist zweitrangig. Vorrangig ist, dass es zu schwammig für die Betriebe ist. So, wie es jetzt formuliert ist, greift es massiv in gesellschaftsrechtliche Strukturen von Unternehmen ein, in Kooperationen zwischen Unternehmen, in die komplette Struktur der Branche. Es lässt zu viel Raum für Interpretation, es gibt neue Begrifflichkeiten. Im Ministerium war man sich offenbar nicht klar, was das in der Praxis bedeutet.