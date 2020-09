In dieser Lage sollten die regionalen Jobagenturen jetzt verstärkt die Integration anerkannter Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Zudem dürften auch Asylbewerber, die noch keine Anerkennung haben, bereits nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland arbeiten. Auf dieses erhebliche Potenzial an Arbeitskräften solle jetzt zurückgegriffen werden, schlug Middelberg vor.