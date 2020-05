Selten ist es nicht: Geflüchtete, die sich in ihren Unterkünften mit dem Corona-Virus infizieren. Beispiel Henningsdorf in Brandenburg. Dort wurde Mitte April die ganze Unterkunft - 400 Menschen - unter Quarantäne gestellt, weil sich 68 von ihnen mit Corona infiziert hatten. In Ellwangen, der Erstaufnahmeeinrichtung in Baden-Württemberg, erkrankte jeder zweite Bewohner. In Düsseldorf 20 von 130.