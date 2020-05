Die 16-jährige Parwana Amiri lebt derzeit mit ihrer Familie im griechischen Flüchtlingslager Ritsona. Dort hat sie das "Corona Awareness Team" ins Leben gerufen, um auf die Gefahren des Virus aufmerksam zu machen. Außerdem hilft sie Bewohnern als Übersetzerin, wenn keine professionellen Übersetzer da sind.



Amiri kommt aus Afghanistan. Bereits dort hat sie im Alter von 13 Jahren mit dem Schreiben begonnen. Seitdem sie in Griechenland ist, hat Amiri bereits zwei Bücher veröffentlicht: In "Letters to the World" beschreibt sie die unmenschlichen Bedingungen der Menschen, die in dem Flüchtlingslager auf Lesbos ausharren. Vor kurzem hat sie zudem das Buch "The Olive Tree And The Old Woman" veröffentlicht.



In Afghanistan seien Kinder bereits früh mit den Problemen des Landes konfrontiert, sagt Amiri. Da seien finanzielle Sorgen, aber auch gesellschaftliche Probleme wie ein unzureichender Zugang zu Bildung und das Patriarchat. "Die Gesellschaft glaubt, dass es für Mädchen und Frauen Grenzen gibt, und dass sie manche Sachen einfach nicht machen sollten", sagt Amiri.



"Ich habe vor allem für Kinder geschrieben", sagt Amiri, "und versucht, ihre Welt ein bisschen bunter zu machen." Es habe aber auch ihr geholfen. "Schreiben war das Einzige, was ich machen konnte, um mich selbst freier zu fühlen, meine Gefühle, meine Ideen, meine Gedanken zu beschreiben."