Die Realität dieser Maßnahmen beobachtet Jean-Paul Hamon in seiner Praxis: "Das klingt nach viel, ist es aber nicht. In meiner Praxis sind wir fünf Ärzte. Wir haben 35 bis 40 Patienten am Tag - und gerade mal vier Kisten mit Masken erhalten." Außerdem solle die Praxis Rezepte für Risikopatienten ausstellen, so Hamon, Diabetiker zum Beispiel, Herzpatienten, Asthmatiker. "Ich habe also heute in der Apotheke angerufen und gefragt, wie so ein Rezept aussehen soll. Da haben die gesagt: Das Rezept ist egal, wir haben schon wieder keine Masken mehr."