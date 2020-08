Wegen steigender Infektionszahlen bereitet Frankreich eine Maskenpflicht in Unternehmen vor: Ab September soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Arbeitsplätzen mit mehreren Mitarbeitern in geschlossenen Räumen die Regel werden, wie Arbeitsministerin Elisabeth Borne am Dienstag ankündigte. Dies soll besonders für Großraumbüros und Versammlungsräume gelten. Ausgenommen davon seien Einzelbüros. Damit solle ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie verhindert werden.