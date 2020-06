Wegen der Corona-Pandemie stehen viele Firmen kurz vor dem Aus. Die Bundesregierung will sie unbürokratisch über die nächsten Monate retten - in der Hoffnung, dass es dann wieder von alleine läuft. Doch welche Effekte hat das Konjunkturpaket konkret auf Wirtschaft? "Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 10 Prozent schrumpft und das dieses Konjunkturpaket alleine die Wirtschaftsleistung ungefähr 1,5 Prozent stützt", stellte Fratzscher fest.