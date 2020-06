Carla Reemtsma: Das ist ein kleiner Teilerfolg und es ist auch auf den Druck, den wir aufgebaut haben, zurückzuführen. Gleichzeitig ist es total absurd, dass wir so lange darüber diskutiert haben, obwohl Ökonomen, Umweltinitiativen und viele in der Bevölkerung gesagt haben, dass das ein sinnloses Instrument ist. In der Zeit haben wir vergessen darüber zu sprechen, was wären denn wirklich zukunftsfähige Konjunkturmaßnahmen gewesen?