Hamid war ein freundlicher und zurückhaltender Mann, sagen die, die ihn kannten. 2015 war er aus Afghanistan geflohen und lebte seitdem in München. Hamid hatte Deutsch gelernt und arbeitete in einer Konditorei. Am 25. April ist er nach einer Corona-Infektion gestorben. Vorerkrankungen sind nicht bekannt. Er wurde nur 35 Jahre alt.