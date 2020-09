Gabriel: Das ist ja geradezu idiotisch, dass wir nicht in der Lage sind uns gegenseitig zu helfen, sondern auf das Land hoffen müssen, das selbst damit zu kämpfen hat, das Coronavirus in den Griff zu bekommen.



Jetzt ist es so, dass wir den Eindruck vermitteln, dass wir genauso handeln wie Amerika - und zwar nicht nur wir in Deutschland, sondern jedes europäische Land, nämlich: My nation first! Wir denken an uns, nicht an den Nachbarn.