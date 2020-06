In fast allen Bundesländern besteht allerdings eine Verpflichtung zur Quarantäne bei Einreisen aus EU-Staaten, die mehr als 50 Neu-Infizierte pro 100.000 Einwohner aufweisen - kumulativ in den letzten sieben Tagen. Dies ist seit der vergangenen Woche in Schweden der Fall. Nur Brandenburg und Nordrhein-Westfalen verzichten auf diese Regel.