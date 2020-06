Großbritannien schickt Vernunft in Quarantäne

Wäre dem so, zeigen sich hier aber auch die Grenzen des Populismus – denn die Umfragewerte der Konservativen fallen. Die Hälfte der Befragten hält das Krisenmanagement der Regierung mittlerweile für unzureichend - eine klare Mehrheit gegenüber denen, die wirklich zufrieden mit der Arbeit der Regierung sind. Was vielleicht nicht an der Quarantäne liegt. Sondern daran, dass Boris Johnson von guter Arbeit seiner Regierung schwadroniert. Am Tag, als das Nationale Statistikbüro erstmals von mehr als 50.000 Corona-Toten ausgeht.