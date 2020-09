Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Zweifel an dem britischen Sonderweg geäußert. Nichtstun sei gefährlich, auch weil es gar nicht sicher sei, inwieweit vormals Kranke später immun gegen das Virus sind. Der Generaldirektor der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus machte heute klar, es sei wichtig zu wissen, wer und wie viele Menschen infiziert seien: "Testet, testet, testet", so rief er es den Regierungen in aller Welt zu.