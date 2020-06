Testen, testen, testen. Das soll in Bayern bald für jeden möglich sein, auch ohne Symptome einer Coronavirus-Erkrankung. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte am Samstag die Ausweitung der Tests an. In ausgewählten Fleischbetrieben soll es auch Reihen-Untersuchungen geben.