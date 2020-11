Angesichts steigender Corona-Zahlen warnt Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans vor einem Kollaps in vielen Krankenhäusern. "Die Situation ist erschreckend und alarmierend: Schon bald kann es zu einem Kollaps in vielen der 1.900 Krankenhäuser in Deutschland kommen", sagte der CDU-Politiker zu "Bild am Sonntag".