Das erste und wichtigste ist, dass wir Brücken bauen am Arbeitsmarkt, dass wir Unternehmen auch unterstützen, was ihre Liquidität betrifft, damit sie eben nicht in die Knie gehen. Wir haben wirtschaftlichen Schaden, es wird auch Gewinneinbußen geben. Die kann man nicht vollständig auffangen. Aber wir haben die notwendigen Mittel und Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik und auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, das Richtige zu tun, um Schaden von unserem Land abzuwenden.