Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssen laut WHO mindestens 60 bis 70 Prozent der Menschen immun gegen das Virus sein, um Übertragungsketten durchbrechen zu können. Das erklärte die WHO-Chef-Wissenschaftlerin Soumya Swaminathan in einem Video vom Montag. Derzeit geht die WHO davon aus, dass schätzungsweise weniger als zehn Prozent der Bevölkerung in den meisten Ländern infiziert wurde.