EU bringt Corona-Aufbaufonds auf den Weg

Insgesamt will die Europäische Union gemeinsam 750 Milliarden Euro in den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie stecken. Das Programm heißt Next Generation EU. Herzstück ist der Aufbaufonds - im EU-Jargon Aufbau- und Resilienzfaszilität, auf Englisch Recovery and Resilience Facility oder RRF.