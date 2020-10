Das Finanzministerium verweist darauf, dass die Corona-Pandemie auch Überlebende der NS-Diktatur "in besonders harter Weise trifft". Deutschland stehe mit den Hilfen auch in Zeiten der Corona-Krise "in besonderer Weise zu seiner historischen Verantwortung für die durch das NS-Unrechtsregime verfolgten Menschen".