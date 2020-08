Dunja Hayali: In meinem Talk-Magazin am kommenden Donnerstag wollen wir über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie sprechen. In diesem Format mache ich mir immer selbst auch ein Bild vor Ort, wenn dies möglich ist. In diesem Fall wollte ich wissen: Was sind das für Menschen, die Hygiene- und Abstandsregeln missachten, an Covid-19 nicht glauben oder leugnen, dass es das Virus gibt.



Da fragt man sich: Lassen diese Menschen sich eigentlich behandeln, wenn sie an dem Virus erkranken sollten? Jedenfalls wollten wir im Sinne des Pluralismus ein ganzheitliches Bild zeichnen, und dazu gehört es eben auch, mit möglichst Vielen ins Gespräch zu kommen. Das ist immer mein Anliegen. Verstehen wollen, ohne unbedingt und zwangsläufig Verständnis zu haben.