Bislang wurden 29 Corona-Infektionen in den Flüchtlingslagern entdeckt (Stand: 26.7.2020), insgesamt 3.377 Tests wurden durchgeführt. In einer Region, in der bis zu drei Millionen Menschen leben sollen, ist das nicht viel. Doch in Idlib gibt es nur ein einziges Testgerät, das als Spende aus dem Ausland Anfang April dort eintraf. Nun geht es darum zu verhindern, dass sich das Virus in den Lagern ausbreitet. Unter erschwerten Bedingungen.