Die Nutzung der in der kommenden Woche an den Start gehenden Corona-Warn-App wird nach Angaben von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) "definitiv freiwillig sein". In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sagte Braun, die Bundesregierung habe mit allen Beteiligten gesprochen, dass die App "an gar keiner Stelle irgendwo zu irgend einer Bedingung gemacht werden" solle.