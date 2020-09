Der Humanmediziner machte deutlich, dass das chinesische Gesundheitssystem in der Lage sei, solch eine Situation zu beherrschen. Auf lange Sicht werde das Problem nicht in China liegen, sondern in Dritte-Welt-Ländern beispielsweise in Afrika, die kein so gutes Gesundheitssystem haben. Wimmer lobte den international stattfindenden Informationsaustausch: "Wir sind in Deutschland jetzt schon mental besser auf das Virus vorbereitet als andere."