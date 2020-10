Kritiker werfen dem Expertenteam vor, in ihrem Modell nicht ausreichend auf medizinisches Personal zu achten. Doch die Wissenschaftler weisen diese Kritik mit der Begründung zurück, dass insbesondere in wirtschaftlich stark entwickelten Ländern Mediziner und Pflegekräfte ohnehin oft ausreichend Zugang zu Schutzmaßnahmen gegen das Virus haben.



Man würde damit den reichen Ländern mehr Impfstoff geben, was nicht zu einer fairen Verteilung führen würde. Die WHO schlägt zudem vor, die Menge an Impfdosen an der Bevölkerungsgröße eines Landes auszurichten. Aber auch hier stellen sich die Wissenschaftler dagegen und führen als oberste Priorität die Zahl der Todesfälle an.