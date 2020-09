Pariser Bistro (Archiv)

Quelle: Ronja Bauer/dpa

Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Edouard Philippe an. Ab Mitternacht sind alle nicht notwendigen öffentlichen Orte zu schließen.



Philippe begründete dies mit dem Anstieg der Coronavirus-Fälle. Das sind 4.500, am Vortag waren es noch 3.661. Es gibt mehr als 90 Tote. Die erste Runde der Kommunalwahlen soll aber dennoch am Sonntag stattfinden.