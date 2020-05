Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Mitarbeitern des Londoner St. Thomas' Hospital gedankt, in dem er nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. "Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben", sagte Johnson in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend.



Johnson hatte zuvor nach Regierungsangaben auch am Samstag "gute Fortschritte" bei der Genesung von seiner Covid-19-Erkrankung gemacht.