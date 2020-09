Als erste deutsche Millionenstadt beschloss München am Montag Einschränkungen des öffentlichen Lebens und ordnete eine Maskenpflicht in der Innenstadt rund um den zentralen Marienplatz an. Als Ursache für viele Infektionen hat die Stadt private Feste als Ursache ausgemacht. "Wir können das nicht so laufen lassen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Künftig dürfen sich maximal 25 Menschen in geschlossenen Räumen und 50 Menschen im Freien treffen.