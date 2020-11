Zwar sei, so ist zu hören, in der Verhandlung auch über andere Kennziffern diskutiert worden, etwa die Belegung von Intensivbetten. Insbesondere das Kanzleramt habe aber darauf gedrungen, am Kriterium der Neuinfektionen festzuhalten. Das Argument: Würde man sich an der Belegung von Intensivbetten orientieren, kämen viele Maßnahmen zu spät.