Innenstädte: Konzepte mit Zukunft gesucht

Generell sei vieles denkbar – auch die Orientierung hin zu mehr Wohnraum in der City. "Auch fantastische Ideen scheitern aber oft an der Umsetzbarkeit", so Rutenhofer. So gebe es in Dortmund bereits jetzt viele leer stehende Flächen in den Etagen über den Geschäften, die tolle Wohnungen wären. "Aber alleine aus Brandschutzgründen ist es ohne größere Investitionen nicht möglich, dies umzusetzen." Ohne ein entsprechendes Engagement der Vermieter ginge es nicht.