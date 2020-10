Mediziner fordern Corona-Konzept für Kliniken

Die Intensivmediziner in Deutschland warnen vor Engpässen bei der Versorgung in Kliniken und fordern rasche Maßnahmen der Politik. Es gebe derzeit noch keine Konzepte für einen Corona-Notfallbetrieb in Krankenhäusern, sagte Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) bei einer Pressekonferenz in Berlin.