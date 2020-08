Selbst das wäre ungefähr sieben Mal mehr als die offizielle Zahl. Anissian rechnet hoch, was er in seiner Corona-Klinik in Teheran erlebt. Bis zu 300 Patienten melden sich dort jeden Tag mit leichten oder schwereren Beschwerden. Oft handelt es sich um einfache Erkältungen, doch jede zehnte Probe sei positiv, meint Anissian.