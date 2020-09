Zwei Tage später meldet er sich per Videobotschaft und muss zugeben, dass er selbst am Coronavirus erkrankt sei und unter Quarantäne stehe. Es sei "ein demokratisches Virus, das nicht zwischen arm und reich unterscheide", so Harirtschi. Der Staat werde "den Kampf gegen das Virus gewinnen", sagt er. Dieses Beispiel zeigt die Hilflosigkeit des iranischen Regimes angesichts der Krise.