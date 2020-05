Die Ärzte in Aden beispielsweise schicken Covid-19-Patienten nach Hause - egal in welchem Zustand. "Ich gehe davon aus, dass wir im Jemen einen dramatischen Anstieg der Todeszahlen sehen werden", so Transfeld. In Aden gibt es derzeit gut 90 Tote pro Tag. Covid-19 ist eine von vielen Ursachen. Aber diesen Anstieg an Todesfällen wird es auch in anderen Regionen des Jemen geben. Mareike Transfelds trauriges Fazit lautet daher: