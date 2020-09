"Die Gesundheitskrise des Coronavirus hat rassistische Parolen in den Medien und den sozialen Netzwerken hervorgerufen", schreibt die Frau in ihrem Aufruf. Viele asiatisch aussehende Menschen würden schief angesehen oder beleidigt. Sie würden etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefordert: "Zieh deine Maske an". Sie habe auch von Eltern gehört, die ihre Kinder gewarnt hätten: "Nimm dich vor den Chinesen in Acht".