Konjunkturpaket - zulasten der Jungen?

Die Vorsitzenden der Jugendorganisationen - außer der Jungen Alternative - haben einen offenen Brief an Bildungsministerin Anja Karliczek geschrieben. Darin fordern sie eine Erhöhung des Bafögs für Studenten und der Berufsausbildungshilfe für Azubis. Studenten können derzeit in der Corona-Krise ein zinsloses Darlehen aufnehmen, verschulden sich so aber möglicherweise.



Doch dann passierte: nichts. Die Initiatorin Ria Schröder wirkt wütend. In einer E-Mail an ZDFheute schreibt sie: "Von der Bundesregierung kam keine Antwort, nicht einmal eine Reaktion nach dem Motto "Danke für Ihre Anregungen"."