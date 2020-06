Gavi ruft in regelmäßigen Abständen zu finanzieller Unterstützung auf. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 braucht Gavi nach eigenen Angaben mindestens 7,4 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 6,6 Milliarden Euro.



Grundsätzlich tragen alle Länder, die von Gavi profitieren, auch finanziell zu Gavi bei. Spannend bleibt, wie viel die USA in diesem Jahr geben werden, nachdem sie jüngst die Partnerschaft mit der WHO aufgekündigt haben.