Karliczek greift damit auch in Gespräche der Kultusministerkonferenz ein, die derzeit an einem Konzept für das nächste Schuljahr arbeitet. Einige Landesbildungsminister drängen darauf, so rasch wie möglich zu einem regulären Schulbetrieb zurückzukehren. Karliczek mahnt, das Infektionsgeschehen müsse "weiter strikt beobachtet" werden.