Göring-Eckart: Ja! Aber dann muss in diesen vier Wochen daran gearbeitet werden, wie wir mit dem Virus leben können. Wie es nachvollziehbar, transparent und vor allem gerecht ist. Für diejenigen, die sich Sorgen machen. Nehmen Sie die Gastronomie, die Kultur. Ein Barbesitzer hat nicht unrecht, wenn er sagt: Bei ihm sitzen jüngere Menschen an der Bar an festen Plätzen. Das ist weniger gefährlich, als wenn sie es in der Gruppe zu Hause tun.