Kern: Ja, am 15. und 16. Oktober in etwa waren wir noch auf null. Wir sind dann relativ schnell auf 252 am 20. Oktober angestiegen. Wir hatten am 28. und 29. einmal einen Inzidenzwert von über 300 und haben dann eine Lockerung verspürt. Heute sind wir so weit, dass wir knapp unter 140 bei dem 7-Tage-Inzidenzwert im Berchtesgadener Land sind.