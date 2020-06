20 Milliarden Euro wird den Bund diese Maßnahme kosten, die Teil des Konjunkturpaketes in Höhe von mindestens 130 Milliarden Euro ist. Damit die Steuersenkung tatsächlich in zweieinhalb Wochen in Kraft tritt, müssen auch Ende Juni noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. FDP-Politiker Dürr forderte die Koalition auf, "mit uns ins Gespräch" zu kommen, um das Paket nachzubessern. Die Mehrheiten für die Koalition allerdings scheinen in den Parlamenten nicht in Gefahr.