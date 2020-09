Zahlreiche Jogger und Spaziergänger am Ufer der Isar in München.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bayern will das zur Eindämmung der Corona-Krise vereinbarte Ansammlungsverbot nicht übernehmen. Dies erfuhr die dpa aus der bayerischen Staatskanzlei. Es würden weiterhin die bereits beschlossenen Regelungen gelten, sagte ein Regierungssprecher. Bund und Länder hatten Ansammlungen von mehr als zwei Personen in ganz Deutschland verboten.



In Bayern werde dies aber großzügiger ausgelegt, weil etwa auch Begleitungen älterer Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, weiter erlaubt bleiben sollen.